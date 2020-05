Coronavirus, Istat: non obbligo test sierologici ma cittadini rispondano

"E' fondamentale che le persone, inserite nel campione casuale, partecipino all'indagine sierologica. Non è obbligatorio ma è un bene per se stessi e per l'intera comunità". Lo afferma l'Istat, sottolineando che la titolarità dei test è del ministero della Salute e dell'Istat. L'obiettivo è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus, anche in assenza di sintomi, attraverso l'osservazione di un campione di 150mila persone. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui