Torna la paura a Wuhan: il coronavirus riprende a circolare | Rallenta il contagio negli Stati Uniti: "solo" 776 morti

Sono 111 le "zone rosse" tuttora isolate in Turchia per prevenire la diffusione del coronavirus. Lo rende note il ministero dell'Interno di Ankara, precisando che si tratta di 50 villaggi, 51 quartieri, 3 distretti e 7 borghi distribuiti in 39 delle 81 province. La quarantena è stata invece tolta in altre 303 località in 61 province. Le misure di confinamento casalingo permanente proseguono per gli over 65, gli under 20 e i malati cronici, cui sono concesse periodiche finestre di 4 ore per l'uscita dalle proprie abitazioni.