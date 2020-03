Coronavirus, Iss: valutiamo allargamento della zona rossa

Per le misure sul coronavirus "stiamo valutando l'opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, parlando in particolare della Bergamasca. "Stiamo analizzando nuovi casi - ha aggiunto - e stiamo vedendo con i dati d'incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui