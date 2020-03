Coronavirus, Iss: picco contagi stabile, avanti con misure per discesa

"La curva ci dice che siamo al plateau (la fase in cui il picco si mantiene stabile per un certo periodo, ndr)". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, facendo il punto sui contagi da coronavirus in Italia. "Non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita, ma che dobbiamo iniziare la discesa e quest'ultima si comincia applicando le misure in atto", ha sottolineato. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui