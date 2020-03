Coronavirus, Iss: in media 8 giorni tra sintomi ed eventuale decesso

Il Report pubblicato dell'Istituto Superiore di Sanità sulle caratteristiche dei pazienti deceduti pubblicato sul sito Epicentro, e aggiornato al 17 marzo, mostra i tempi mediani, in giorni, che trascorrono dall'insorgenza dei sintomi da Coronavirus al decesso (8 giorni), dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale (4 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso (4 giorni). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui