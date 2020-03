Coronavirus, Iss: con la febbre non uscire neanche per fare la spesa

Nel caso in cui si sviluppino "anche lievi sintomatologie come la febbre, bisogna restare a casa e non uscire neanche per fare la spesa". Lo ha detto Paolo D'Ancona dell'Istituto superiore di sanità, ribadendo la richiesta agli italiani di non muoversi appena dovessero registrare sintomi che potrebbero aver a che fare con il coronavirus. "Bisogna immediatamente consultare il medico - ha aggiunto - per capire come comportarsi".