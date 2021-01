Coronavirus, in Italia 8.561 nuovi casi con 143.116 tamponi e 420 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 8.561 nuovi casi di coronavirus a fronte di 143.116 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 11.629 con 216.211 test). Il tasso di positività è ora al 5,98% . I morti sono stati 420 , per un totale di 85.881 vittime dall'inizio della pandemia. Le persone guarite sono state, invece, 15.787.

Più ricoveri in ospedale - Crescono i ricoveri, sia in terapia intensiva sia negli altri reparti Covid: nelle urgenze ci sono 2.421 pazienti, 21 in più nelle ultime 24 ore, nei reparti ordinari se ne contano 21.424, 115 in più nelle ultime 24 ore.

Oltre 7mila in meno gli attualmente positivi - Diminuiscono gli attuali positivi, oggi pari a 491.630, cioè 7.648 in meno. Il bollettino del ministero della Salute segnala anche un boom di guariti: 15.787 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.897.861 persone dall'inizio della pandemia.

In Lombardia il più alto numero di nuovi casi - I nuovi contagi in Lombardia sono 1.484. Al secondo posto l'Emilia Romagna con 1.164 casi individuati nelle ultime 24 ore, seguita dalla Sicilia con 885. Quarto il Lazio con 874 nuovi contagi, quinta la Campania con 754.