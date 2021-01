Ue: "Italia tra i Paesi ancora a forte rischio Covid"

L'Italia è tra i Paesi Ue con zone "rosso scuro", la nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio Covid. Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, anticipando i risultati della mappa del contagio realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Tra le aree a rischio ci sono ampie zone di Portogallo e Spagna e alcuni territori in Italia, Francia, Germania e Paesi scandinavi.