Sardegna in "arancione", la Regione: pronto dossier per ricorso contro governo

Ansa

La Sardegna fa ricorso contro il governo per ritornare in zona gialla. L'assessorato alla Sanità sta preparando il dossier da consegnare all'ufficio legale per poter promuovere il ricorso contro la decisione di Roma di classificare l'Isola in zona arancione sino al 7 febbraio. Una scelta definita dal presidente Christian Solinas "paradossale", fatta proprio mentre l'amministrazione ha inaugurato 30 posti letto in terapia intensiva all'AoU di Sassari.