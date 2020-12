Coronavirus, in Italia 680 morti e 17.572 casi con quasi 200mila test

I numeri della pandemia Il tasso di positività, cioè il rapporto positivi-tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo, è dell'8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di martedì. Sono 2.926 i pazienti in terapia intensiva, in calo di 77 unità nel saldo complessivo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 191. Le persone ricoverate ngli altri reparti Covid sono invece 26.897, in diminuzione di 445 unità rispetto al giorno precedente. Netto è anche il calo degli attualmente positivi (-17.607 nelle ultime 24 ore per un totale di 645.706). I guariti in un giorno sono stati 34.495.

In Veneto 3.817 nuovi casi e in Lombardia 2.994 Dei 17.572 nuovi casi in Italia delle ultime 24 ore, 3.817 si sono registrati in Veneto. In Lombardia 2.994, in Puglia 1.388, in Emilia Romagna 1.238, in Lazio 1.220, in Piemonte 1.215 e in Sicilia 1.065. In tutte le altre Regioni ci sono stati meno di mille casi.