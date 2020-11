Coronavirus, in Italia 27.354 nuovi casi su 152mila tamponi e 504 morti

Sono 27.354 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia , a fronte di 152.663 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 504 decessi, per un totale di 45.733 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 70 unità le terapie intensive (3.492 in tutto), mentre sono 489 in più di ieri le persone ricoverate negli altri reparti Covid (per un totale di 32.536). La Regione col maggior incremento di nuovi positivi è la Lombardia (+4.128).

Altri 70 pazienti in terapia intensiva - Sono 70 i nuovi pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In tutto sono 3.492 le persone in rianimazione. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 489, con il totale che sale a 32.536. In isolamento domiciliare ci sono ora 681.756 persone (+4.735 in 24 ore).

In Lombardia 4.128 nuovi casi e 99 decessi - Sono 4.128 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, in forte calo rispetto a ieri (8.060), soprattutto per il calo dei tamponi: oggi 18.037, quasi 20mila in meno rispetto a domenica. Resta invece elevato il numero delle vittime, 99, che portano il totale in regione a 19.466. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute. Tra le regioni con più casi seguono la Campania (4.079) e il Piemonte (3.476). Poco più in basso ci sono l'Emilia Romagna (2.547), la Toscana (2.433) e il Lazio (2.407). Le altre sono tutte sotto i duemila nuovi casi.

L'incidenza tra casi positivi e tamponi sale al 30,71% - Sale al 30,71% il rapporto tra persone sottoposte a tampone (89.082) e positivi al Covid-19 (27.354) in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti circa 43mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente, quando l'incidenza dei positivi è stata del 30,69%. Si registrano anche 21.554 i nuovi guariti dal coronavirus, per un totale, da inizio emergenza che arriva a 442.364.