Coronavirus, annuncio dell'americana Moderna: "Nostro vaccino efficace al 94,5%"

Moderna, azienda americana che sta testando un vaccino contro il coronavirus basato sulla stessa piattaforma per l'immunizzazione utilizzata da Pfizer, ha annunciato in un comunicato che il suo vaccino ha un'efficacia del 94.5% e, contrariamente ad altri vaccini in fase di test, rimane stabile per 30 giorni anche a temperature tra 2°C e -8°C, "la temperature di un normale congelatore o frigorifero domestico o medico".

"Lo studio della fase 3 ha soddisfatto i criteri statistici, con un'efficacia del vaccino del 94,5%, (p <0,0001)", si legge nella nota di Moderna che precisa che "la prima analisi preliminare ha visto 95 partecipanti con casi confermati di Covid-19". "Moderna - si legge ancora nella nota - intende presentare una richiesta d'autorizzazione all'uso per emergenza (Emergency Use Authorization, Eua) alla Fda statunitense nelle prossime settimane. E' atteso che l'Eua si baserà sull'analisi finale di 151 casi e su un follow-up mediano di oltre 2 mesi".



Temperatura di trasporto compresa tra 2 e 8° C - "Riteniamo che i nostri investimenti nella tecnologia di distribuzione dell'mRNA e nello sviluppo del processo di produzione ci permetteranno di conservare e spedire il nostro candidato vaccino contro il Covid-19 a temperature che si trovano comunemente nei congelatori e nei frigoriferi farmaceutici prontamente disponibili", ha dichiarato Juan Andres, chief technical operations and quality Officer di Moderna. "Siamo lieti di presentare queste condizioni di stabilità estesa per l'mRNA-1273 alle autorità per l'approvazione. La possibilità di conservare il nostro vaccino fino a 6 mesi a -20° C, inclusi fino a 30 giorni in condizioni normali di frigorifero dopo lo scongelamento, e' uno sviluppo importante e consentirebbe una distribuzione piu' semplice e una maggiore flessibilità per facilitare una vaccinazione su piu' ampia scala negli Stati Uniti e in altre parti del mondo", ha aggiunto.