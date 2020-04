Coronavirus, in Italia calano decessi e ricoveri | Da crollo del turismo almeno 120 miliardi di perdite

"Mi sembra un po' rischioso riaprire le chiese, salvo ce non ci siano le condizioni". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera a Mattino Cinque, commentando la proposta del leader della Lega Matteo Salvini di riaprire le chiese per la messa di Pasqua. "E' una bella idea però secondo me un po' rischiosa, salvo che non si riesca a realizzare con solo poche persone per panche e distanziate, ma non è semplice" ha detto Gallera. "Molte chieste si sono organizzare trasmettendo le messe on line sui siti della parrocchia, forse una Pasqua così sarà diversa ma non meno intensa", ha concluso.