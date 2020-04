Coronavirus, Fontana: "Servono tutte le armi, anche le mascherine"

Se la Lombardia avesse avuto l'Autonomia, e dunque anche la possibilità di assumere medici e infermieri per l'emergenza coronavirus, "ci saremmo presentati con un migliaia di medici in più e sarebbero stati molto utili". E' quanto afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, aggiungendo: "Il nostro personale non si sarebbe trovato nella situazione in cui si è trovato, praticamente distrutto". Secondo Fontana non ci sono alternative all'autonomia per ottenere una sanità migliore, altrimenti si torna al "pantano centralistico di Roma".