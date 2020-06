Coronavirus, in Italia altri 318 casi (di cui 187 in Lombardia) e 55 vittime 

In Italia ci sono altri 318 casi di coronavirus (per un totale che sale a 233.515). Nelle ultime 24 si sono registrati altri 55 morti (che diventano 33.530 dall'inizio dell'emergenza). Ci sono stati inoltre 1.737 guariti in più mentre in terapia intensiva restano 408 pazienti (16 in meno). In Lombardia i nuovi casi sono 187 e i decessi 12 , uno dei dati più bassi dall'inizio dell'epidemia.

Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, nelle ultime 24 ore ci sono stati inoltre 1.737 guariti in più (160.092 in totale) mentre in terapia intensiva restano 408 pazienti (16 in meno). I malati ricoverati con sintomi sono 5.916, con un calo di 183.

In Spagna zero morti per il governo ma non per le regioni In Spagna non c'è accordo sul numero dei decessi causati dal coronavirus. Secondo il governo, infatti, per il secondo giorno consecutivo non si sono registrati decessi. Di parere diverso le Asturie e la Comunità di Madrid che dichiarano, invece, rispettivamente 6 e 12 vittime. La regione della capitale ne aveva dichiarate 11 anche lunedì. I nuovi contagi sono cresciuti, nelle ultime 24 ore, di 137 per un totale di casi che sale a 239.932.

Usa, il dramma delle case di riposo: i morti sono 40.600 Almeno 40.600 morti per il coronavirus negli Usa sono legati alle case di riposo. E' il dramma nel dramma che riguarda i ricoveri per anziani degli Stati Uniti, che si sono trovati impreparati davanti alla diffusione dell'epidemia. Lo rivelano i dati diffusi da Usa Today, secondo cui negli ultimi tre mesi circa il 40% delle vittime totali del Paese riguarda le case di riposo (sia pazienti che dipendenti). Il conteggio di Usa Today non tiene conto del fatto che sette Stati non hanno fornito il numero dei morti nelle case di cura a lungo termine.

Nel mondo oltre 375mila morti Nel mondo i morti per il coronavirus sono oltre 375mila morti, tre quarti dei quali in Europa e negli Stati Uniti. Lo riferisce l'Afp nel suo ultimo bilancio. In particolare i decessi sono 375.070, di cui 179.051 in Europa e 105.160 negli Stati Uniti. Il secondo Paese per numero di decessi si conferma il Regno Unito (39.045), seguito da Italia (33.475), Brasile (29.937) e Francia (28.833). Il numero complessivo di contagi registrati è 6.258.474, 2.167.233 in Europa, ancora il continente più colpito.

Solo 300 asintomatici a Wuhan su 10 milioni di test fatti negli ultimi 15 giorni Nessun caso di positività è stato rilevato sui quasi 10 milioni di test sul Covid-19 effettuati a Wuhan, capoluogo dell'Hubei e focolaio del virus in Cina, dal 14 maggio al primo giugno. Secondo i dati diffusi nel pomeriggio dalla commissione di prevenzione e controllo, sulle 9.899.828 persone verificate, sono stati trovati solo 300 asintomatici, pari a un rapporto di 0,303 casi per 10mila0 unità. Tutti sono adesso sotto osservazione medica insieme ad altre 1.174 persone individuate con cui sono venute a stretto contatto.