Coronavirus, in Italia 178 nuovi casi e altri 60 decessi

Continua il calo dei contagiati in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono verificati 178 nuovi casi di coronavirus (per un totale da inizio emergenza che sale a 233.197). Ci sono stati altri 60 decessi (che in tutto diventano 33.475) mentre gli attualmente positivi sono ora 41.367. Rispetto al giorno precedente ci sono 848 guariti in più (158.355 in tutto) e 424 pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 11 meno.

I dati della Lombardia - In Lombardia ci sono 50 nuovi casi di coronavirus (di cui 18 a Milano città) per un totale che arriva a 89.018. I tamponi effettuati sono 3.572. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 19 decessi (16.131 da inizio emergenza) mentre ci sono 166 guariti e dimessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 167. Sono i dati comunicati dalla Regione.

Zero decessi in Spagna - La Spagna, invece, non ha registrato alcun decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il ministero della Sanità. E' la prima volta che non ci sono vittime da marzo. Mentre si contano 35 morti negli ultimi sette giorni, secondo quanto scrive il quotidiano El Pais.