Coronavirus, in Italia 8.864 nuovi casi con 146.728 tamponi e 316 morti | Tasso di positività sale al 6%

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 8.864 nuovi casi di coronavirus a fronte di 146.728 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 12.694 con 230.116 test). Il tasso di positività è del 6%, in aumento rispetto al 5,5% del giorno precedente. I morti sono stati 316, mentre i guariti 19.669. In calo di 67 unità le terapie intensive, mentre sono in aumento di 94 unità i ricoveri negli altri reparti Covid.