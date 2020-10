Coronavirus, in Italia 31.758 nuovi casi e 297 decessi

Sono 31.758 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 215.886 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 297 decessi, per un totale di 38.618 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 97 unità i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (1.843 in tutto), mentre sono 972 in più i ricoveri negli altri reparti Covid. La Regione con il maggior numero odierno di nuovi contagi è la Lombardia (8.919).

Coronavirus, leggi tutti i dati: la mappa dei contagi

Rapporto casi positivi-tamponi al 14,7%Nuovo record di tamponi in Italia dove ne sono stati processati 215.886 in 24 ore: ieri erano stati 215.085. E' pari al 14,7% il rapporto fra casi positivi e tmponi, calcolato sulla base dei dati epidemiologici odierni. E' il valore massimo finora registarto in questa seconda ondata della pandemia di Covid-19. Con un incremento odierno di 25.600, è di 351.386 il numero degli attuali positivi in Italia. I guariti odierni sono invece 5859.

In Lombardia quasi 9mila casi e 73 morti La Lombardia si conferma la Regione più colpita dal Covid-19 con un incremento odierno di 8.919 nuovi contagi (su 46.781 tamponi) e 73 morti. In terapia intensiva ci sono 22 persone in più per un totale di 392. La città metropolitana di Milano resta la zona più colpita con 3.730 nuovi positivi, di cui 1.553 a Milano città, ma continuano a crescere i contagi nelle province di Monza e Brianza (1.207) e Varese (1.202). La Campania è la seconda Regione con più positivi nelle ultime 24 ore (3.669), seguita da Piemonte (2.887), Veneto (2.697), Toscana (2.540) e Lazio (2.289).