Coronavirus, in Italia 28.352 nuovi casi e 827 decessi

Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 222.803 tamponi eseguiti (ieri i contagi erano stati 29.003 su 232.711 test). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 827 morti, per un totale di 53.677 dall'inizio della pandemia. Diminuiscono di 64 unità le terapie intensive (3.782 in tutto), mentre sono 354 in meno le persone ricoverate negli altri reparti Covid (33.684 in totale).

Volontari al lavoro nella chiesa di San Severo fuori le mura, quartiere Sanita di Napoli, per l'iniziativa del tampone solidale, dove chi può lascia un "sospeso" pagato per chi non può permettersi il costo dell'esame per verificare se si è positivi oppure no al coronavirus.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, tutti i dati: la mappa dei contagi

I numeri della pandemia Gli attualmente positivi scendono di 7.952 unità, per un totale di 787.893, mentre da ieri ci sono stati 35.467 guariti. Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva che passano dai 3.846 di ieri ai 3.782 (-64). Ancora in calo, per il quarto giorno consecutivo, anche i ricoverati in area medica che dai 34.038 di ieri ai 33.684, con un calo di 354 unità.

I contagi nelle Regioni La Lombardia si conferma la Regione più colpita dalla pandemia con 5.389 nuovi casi su 40.931 tamponi e altri 181 decessi (ieri 5.697 contagi e 207 morti). In Veneto i nuovi positivi sono stati 3.418, seguono Piemonte (+3.149), Campania (+2.924), il Lazio (+2.276), l'Emilia Romagna (+2.165), e la Puglia (+1.737).