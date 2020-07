Coronavirus, in Italia 255 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 5 decessi 

Lieve calo dei nuovi casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti 255 contagi contro i 275 di ieri. I decessi, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, sono stati 5, per un totale, dall'inizio della pandemia di 35.107 morti. Cinque le regione per le quali non si registrano nuovi contagi: Umbria, Calabria, Sardegna, Valle d'Aosta e Basilicata.

In Lombardia terzo giorno consecutivo senza vittime In Lombardia ci sono 74 nuovi casi di coronavirus, di cui 11 "debolmente positivi" e 12 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.057 tamponi eseguiti. Si segnalano 13 contagi a Milano (di cui 10 in città) e zero a Lodi. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano vittime (che da inizio emergenza restano 16.801). Ci sono altre 78 persone tra i guariti e i dimessi (72.349 in tutto) mentre in terapia restano ricoverati 13 pazienti.

Nel Lazio test a passeggeri su bus provenienti da Paesi a rischio Intanto la Regione Lazio ha annunciato di star preparando "un'ordinanza per effettuare i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio" coronavirus. Lo scopo è quello di contenere i casi d'importazione, in particolare dalla Romania. A preoccupare sono soprattutto coloro che lavorano accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio.