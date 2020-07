Coronavirus, Oms: "Nel mondo oltre 284mila contagi per il secondo giorno"

Nelle ultime 24 ore nel mondo sono stati registrati 284.083 casi di coronavirus . Lo riferisce l' Oms . È il secondo giorno consecutivo che vengono rilevati oltre 284mila contagi (il dato del 24 luglio, infatti, ne riportava 284.196). Per quanto riguarda i decessi, invece, ne vengono segnalati 6.270, in calo rispetto ai 9.753 del giorno precedente.

I casi sono in tutto 16 milioni - Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università americana, i contagi nel mondo hanno raggiunto quota 16.046.986, inclusi 644.528 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite 9.262.520 persone.

I dati degli Stati Uniti - Il bilancio continua ad aggravarsi soprattutto negli Stati Uniti con 1.067 vittime in 24 ore, che portano il totale del decessi nel Paese a oltre 146mila. Non rallentano nemmeno i contagi con 68.212 i nuovi casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Salgono a 4.174.437 i casi complessivi di coronavirus nel Paese.

In Russia in un giorno oltre 5700 contagi, 683 a Mosca - La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 5.765 nuovi casi di cui 683 solo a Mosca, il che porta a 812.485 i casi complessivi nel Paese. Lo riferisce il Centro di crisi anti-coronavirus, aggiungendo che nell'ultimo giorno i morti sono stati 77, la cifra più bassa dal 4 maggio. Dei 77 morti dell'ultima giornata, 9 sono stati registrati a Mosca e 9 a San Pietroburgo.

Il Giappone supera i 30mila contagi - - In Giappone i casi di coronavirus hanno superato i 30mila, con 790 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 239 nella sola capitale Tokyo. Lo riporta l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News, citando le autorità locali. Il numero di casi totali nel Paese, precisamente 30.460, include anche i circa 700 casi della Diamond Princess, la nave da crociera che a febbraio fu messa in quarantena nell'area di Yokohama. Il numero di morti complessivo in Giappone è salito a 1.009.

La situazione in Cina - La Cina ha riferito di 46 nuovi casi Covid-19, il conteggio giornaliero più alto in più di un mese, mentre sono stati presi provvedimenti per arginare i recenti focolai che hanno infettato più di 160 persone in zone periferiche del Paese. Le autorità hanno confermato 22 casi a Urumqi, una città nella regione dello Xinjiang. La National Health Commission ha anche segnalato 11 casi importati nelle ultime 24 ore, in persone arrivate da Oltreoceano.

Oltre un milione di casi in India - In India i casi hanno raggiunto un milione e 385.522, con un numero di morti totali che si attesta a 32.063. È quanto emerge dai dati del ministero della Sanità indiano e della John Hopkins University. I casi attivi sono 467.882.

Londra, quarantena per chi arriva dalla Spagna - La Gran Bretagna ha deciso di imporre due settimane di quarantena ai cittadini che rientreranno dalla Spagna, dove nelle ultime settimane c'è stato un aumento di casi di coronavirus. Lo riporta il quotidiano Daily Telegraph citando fonti del ministero dei Trasporti. Dalla mezzanotte chiunque arriverà nel Paese dalla Spagna dovrà restare in isolamento per due settimane. Chi è rientrato negli ultimi giorni sarà sottoposto al test per il Covid-19.