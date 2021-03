Coronavirus, in Italia 23.987 nuovi casi su 354.982 tamponi e altri 457 morti

Sono 23.987 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 354.982 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta come giovedì al 6,8%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 457, per un totale di 107.256 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 8 unità le terapie intensive (3.628 in tutto), mentre sono 48 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 19.764.

La pressione sugli ospedali Sono 3.628 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 8 più rispetto a giovedì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 288. Lo comunica il ministero della Salute. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.472 persone per coronavirus, in aumento di 48 unità rispetto alle 24 ore precedenti.

In Lombardia 5.077 nuovi casi e 100 morti Sono 5.077 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia (che risulta anche oggi la Regione col maggior incremento di nuovi positivi) e 160 i decessi, 30.285 in totale. Crescono di 3 unità i pazienti in terapia intensiva (848 in tutto), mentre sono 21 in meno quelli ricoverati nei reparti ordinari (7.111). La seconda Regione col maggior incremento odierno di nuovi casi è l'Emilia-Romagna (+2.391), seguita dalla Puglia (+2.162) e il Piemonte (+2.117).