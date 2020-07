Coronavirus, in Italia 208 nuovi casi e 8 morti: i guariti sono 133

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 208 nuovi casi di coronavirus, portando così a 241.819 le persone che hanno contratto la malattia da inizio pandemia. I morti sono stati 8, per un totale di 34.869. I guariti sono stati invece 133. In Lombardia sono risultate positivi al Covid-19 111 persone. Zero casi registrati in dieci Regioni.