Coronavirus, Veneto: torna l'obbligo d'isolamento fiduciario

Il Veneto fissa l'obbligo d'isolamento fiduciario di 14 giorni in caso di contatto a rischio con un soggetto positivo al coronavirus. E' quanto prevede la nuova ordinanza regionale, pubblicata dopo i casi di contagio registrati nel Vicentino di soggetti provenienti dalla Serbia. L'isolamento prosegue per altri 14 giorni se si diventa positivi e, in caso di ingresso o rientro da Paesi non esenti da quarantena, il soggetto va in isolamento familiare.