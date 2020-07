Coronavirus, calano i nuovi positivi (192): 7 morti, dato ai minimi

Sono 192 i nuovi positivi di coronavirus , in diminuzione rispetto a sabato quando erano stati 235. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% dei dati in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.611. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 7 : si tratta del dato più basso da inizio epidemia. I morti salgono così a 34.861, secondo i dati del Ministero della Salute.

In netta diminuzione il numero dei tamponi: 37.462 oggi contro i 51.011 delle 24 ore precedenti. Il dato complessivo dei test effettuati dall'inizio dell'emergenza sale a 5.638.288.

Zero nuovi casi in 8 regioni e a Trento Sono 8 le regioni in Italia con zero nuovi casi di coronavirus registrati, a cui si aggiunge la provincia autonoma di Trento. Quasi tutto "Covid-free" il Sud, con Molise, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata in cui non si segnalano contagi. L'elenco si completa con Umbria, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Lo segnala il ministero della Salute nell'aggiornamento casi Covid-19 di oggi, 5 luglio.