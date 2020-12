Coronavirus, in Italia 20.709 nuovi casi su 207.143 tamponi e altri 684 decessi

Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 20.709 nuovi casi per un totale di 207.143 tamponi (martedì l'incremento di positivi era stato di 19.350 su 182.100). Lo riporta il bollettino aggiornato al 2 dicembre del ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 684 (contro i 785 di martedì). Intanto, continua il calo delle terapie intensive (-47) mentre aumentano i guariti e i dimessi (38.740, in tutto 823.335).

In calo il rapporto tamponi-positivi E' scesa al 10% l'incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Martedì l'incidenza era stata del 10.6%.

Giù gli attualmente positivi Sono ancora in calo gli attualmente positivi nel nostro Paese: ora sono 761.230, 18.715 in meno rispetto ai dati dell'1 dicembre.

Decrescono anche i ricoveri in ospedale Sono 32.454 le persone ricoverate con sintomi, 357 in meno rispetto a martedì. In terapia intensiva rimangono 3.616 pazienti.

Lombardia, Veneto e Campania rimangono le regioni con più casi Sono Lombardia, Veneto e Campania le regioni che registrano il maggiore aumento di casi nelle ultime 24 ore, rispettivamente con 3.425, 2.782 e 1.842 nuovi positivi. Seguono il Lazio (1.791) e la Puglia (1.668).

In Lombardia tasso di positività più basso del nazionale: 9,4% Con 3.425 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 36.077 tamponi effettuati, in Lombardia il tasso di positività è al 9,4%, più basso di quello nazionale (9,9%). I ricoveri nei reparti Covid calano di 120 unità, così come nelle terapie intensive (-21). Restano ricoverati 855 pazienti. Ancora alto, invece, il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono stati 175, che portano il totale delle persone decedute dall'inizio della pandemia a 22.279.