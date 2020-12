Coronavirus, picco di morti in Germania: 487 in 24 ore

Covid, l'Ospedale Cardarelli: pronta una struttura da 16 posti letto a Napoli Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 20 di 20 Ansa 10 di 20 Ansa 11 di 20 Ansa 12 di 20 Ansa 13 di 20 Ansa 14 di 20 Ansa 15 di 20 Ansa 16 di 20 Ansa 17 di 20 Ansa 18 di 20 Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Picco di morti a causa del coronavirus in Germania, che nelle ultime 24 ore ha registrato 487 decessi. Scende invece il numero dei nuovi contagi: 17.270. In Italia cala la curva epidemiologica e la pressione sulle terapie intensive, con 81 ricoverati in meno. Ma il presidente dell'Iss Brusaferro avverte: "Il numero di nuovi casi è in diminuzione ma ancora è molto alto. Sarà un Natale Covid". Il Regno Unito approva l'uso del vaccino Pfizer-BioNTech.