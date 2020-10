Coronavirus: in Italia 2.499 nuovi casi e 23 morti, record di tamponi

Sono 2.499 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (dato in lieve calo rispetto ai 2.548 di ieri), a fronte di 120.301 tamponi effettuati, nuovo record. La Regione con più contagi giornalieri è la Campania (392), seguita da Lombardia (307) e Lazio (264). Sono 23, invece, i nuovi decessi per un totale di 35.941 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 3 unità (294) le persone ricoverate in terapia intensiva.