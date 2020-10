Covid, picco di nuovi casi ma record tamponi: 2.548 contagi e 24 vittime

Supera i 2mila il numero dei nuovi casi di Covid in Italia, dove si contano 2.548 contagi nelle ultime 24 ore. I morti sono 24 mentre i guariti sono 1.140. Record del numero di tamponi effettuati: 118.236. Il Veneto è la Regione con il numero maggiore di nuovi casi, 445. In Campania ci sono 390 nuovi malati, in Lombardia altri 324, in Lazio 265,

Un numero così alto non si vedeva da oltre cinque mesi. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza coronavirus sale così a 317.409. Anche il numero dei morti, 24 in un giorno, risulta in crescita dopo i 16 di mercoledì, con un totale di 35.918 decessi dall'inizio della pandemia.

Diversi i governatori che corrono ai ripari per frenare la diffusione del virus, davanti a questi numeri in continua crescita. Il Piemonte introduce l'obbligo di mascherine vicino alle scuole anche all'aperto, mentre il Lazio sta pensando di disporre, all'aperto, l'obbligo della mascherina sempre. Proprio nel Lazio negli ultimi giorni i numeri dei contagi sono in forte rialzo e la misura dovrebbe arrivare prima del weekend, per evitare i rischi legati alla movida del fine settimana.