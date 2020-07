Coronavirus, in Italia 190 nuovi contagi e altri 13 decessi

In Italia sono 190 i nuovi positivi al Covid-19 , mentre 13 i decessi. I guariti sono 213 (per un totale di 197.162), mentre calano di 36 unità gli attualmente positivi (per un totale di 12.404). In Lombardia, la Regione più colpita dalla pandemia, sono 8 i morti nelle ultime 24 ore e 56 i nuovi casi.

Sono 8 i decessi nelle ultime 24 ore in Lombardia, con il totale che sale a 16.796 dall'inizio dell'emergenza, e 56 i nuovi positivi al Covid-19 (di cui a 12 seguito di test sierologici e 11 "debolmente positivi"). La Regione ha comunicato di aver effettuato 4.288 tamponi, con il totale complessivo che tocca quota 1.206.495. I guariti e dimessi sono 4 in più (71.611 in totale) con 69.620 persone che hanno superato la malattia e 1.991 che hanno lasciato l'ospedale. Si è liberato poi un altro posto in terapia intensiva, dove si trovano adesso 21 persone. I ricoverati non in terapia intensiva sono 151, +3 in un giorno.