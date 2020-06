Coronavirus, "In 4 giorni abbiamo perso papà e mamma, non ha funzionato niente" | A Bergamo le prime 50 denunce dei parenti delle vittime

I fratelli Pietro e Diego Federici , bergamaschi, nel giro di quattro giorni hanno perso il padre e la madre a causa del coronavirus . Ci sono anche loro tra le persone in fila davanti alla procura di Bergamo per presentare denuncia . "Non ha funzionato niente, dalla comunicazione con gli ospedali alle cure", spiegano. "Nostro papà è salito sull'ambulanza con le proprie gambe - raccontano -, nel giro di due giorni ci hanno detto: 'è migliorato', 'è peggiorato', 'è morto'".

"Con nostra madre è stata la stessa cosa. Ci hanno detto: 'Stiamo cominciando a darle la morfina'. La state accompagnando a morire? 'No, la aiutiamo a non soffrire', ci hanno risposto e in poco tempo non c'era più". "Ora siamo qui per dare loro giustizia e fare in modo che queste cose non accadano ad altri", spiegano: "Nessuno ci ha ancora fatto il tampone".

Il comitato "Noi denunceremo" - "Cercare la verità su quello che è accaduto in Lombardia per poter identificare i responsabili e avere giustizia". Così Luca Fusco, presidente del Comitato "Noi denunceremo - verità e giustizia per le vittime del Covid-19" ha illustrato il senso del "Denuncia Day", l'inziativa che vede decine di parenti dei morti per coronavirus riuniti davanti alla procura di Bergamo per consegnare ai magistrati le loro denunce.

"Presentiamo le prime 50 denunce che siamo riusciti a preparare. Siamo tutti volontari e abbiamo bisogno di tempo. Abbiamo ancora 150 denunce da elaborare che saranno presentate al più presto". Sono tutte denunce "contro ignoti", ha precisato il presidente del Comitato delle vittime: "Non puntiamo il dito contro nessuno, raccontiamo ciò che è successo. Poi sarà la procura, con tranquillità e serenità, a individuare ipotesi di reato. Sarà un'indagine lunga e difficile".

Vittime del coronavirus, comitato parenti presenta denuncia LaPresse 1 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 10 di 127 LaPresse 11 di 127 LaPresse 12 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 LaPresse 127 di 127 127 di 127 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 127 di 127 IPA 100 di 127 IPA 101 di 127 IPA 102 di 127 IPA 103 di 127 IPA 104 di 127 IPA 105 di 127 IPA 106 di 127 IPA 107 di 127 IPA 108 di 127 IPA 109 di 127 IPA 110 di 127 IPA 111 di 127 IPA 112 di 127 IPA 113 di 127 IPA 114 di 127 IPA 115 di 127 IPA 116 di 127 IPA 117 di 127 IPA 118 di 127 IPA 119 di 127 IPA 120 di 127 IPA 121 di 127 IPA 122 di 127 IPA 123 di 127 IPA 124 di 127 IPA 125 di 127 IPA 126 di 127 IPA 127 di 127 leggi dopo slideshow ingrandisci Chiedono un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella i parenti delle vittime da coronavirus che alla procura hanno presentato le prime 50 denunce per avere "verita' e giustizia" per i loro cari. I rappresentanti del comitato "Noi denunciamo" hanno in preparazione almeno altri 200 esposti "non contro i sanitari che hanno fatto il possibile ma contro i politici che non hanno fatto altro che raccontare bugie".

Fusco si è comunque detto convinto che le responsabilità di quanto accaduto riguardino soprattutto il mondo politico: "La prima è quella di non aver chiuso la Valseriana quando doveva essere chiusa, cioè il 23 febbraio, lasciando trascorrere 15 criminali giorni fino all'8 marzo, cioè quando la Regione Lombardia è diventata zona arancione. Per 15 giorni noi bergamaschi abbiamo viaggiato, lavorato, bevuto il caffè e fatto gli aperitivi. A quel punto il virus ha circolato senza problemi. Se ci fosse stata la chiusura tempestiva della zona rossa nella provincia di Bergamo, forse non avremmo dovuto chiudere tutta la Lombardia. E probabilmente avremmo evitato il lockdown italiano".