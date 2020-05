Coronavirus, Iss: casi in calo in tutte le regioni, anche in Lombardia, ma cresce il numero degli asintomatici

Lunghe code a Gillingham, nel Kent, a est di Londra, per la riapertura del McDonald's dopo il lockdown per il coronavirus. Stesse scene a Hounslow, piccolo borgo nella parte occidelntale della capitale, e ad Ashford, nel Middlesex. Anche nel Regno Unito, dunque, tutti pazzi per il McDrive e per il ritiro in auto di hamburger e patatine fritte. Era successo anche in Italia, con decine e decine di persone in fila per accedere al servizio, cosa che aveva provocato qualche commento di indignazione sui social. Ma a quanto pare tutto il mondo è paese: anche gli inglesi, appena avuto il via libera, si sono precipitati a mettersi in fila per assicurarsi il loro menu preferito.