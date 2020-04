Coronavirus, il virologo: "1-2 settimane per calo indice contagi"

In questo momento "siamo in una fase di rallentamento dei casi" di coronavirus, ma "la discesa sarà lenta". A indicarlo è Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, secondo cui "ci vorranno una o due settimane per vedere l'indice di contagio R0 sotto il valore 1 e assistere quindi ad un calo chiaro dei casi". In ogni caso, sottolinea, "finché non ci sarà un vaccino, si auspica entro un anno, non ci potremo liberare dal coronavirus".

