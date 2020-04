Coronavirus, Conte: "Decreto per le imprese a Pasqua" | Orlando: "La Sanità torni allo Stato"

Nessun allentamento della stretta anti-coronavirus, per ora non cambia nulla. Lo si farà appena sarà possibile. Così il premier Giuseppe Conte, spiegando che non c'è ancora una decisione per il dopo: si entrerà nella fase 2 solo quando gli esperti lo diranno e solo a partire da alcuni settori. Quanto alle misure economiche, Conte torna sul dl per assicurare liquidità alle imprese, che si spera di portare al Cdm già venerdì, e poi sul varo, che si auspica prima di Pasqua, di una sorta di manovra di nuove misure rilevanti.