Coronavirus, Arcuri scrive a medici: nuovo stock mascherine entro la settimana

Un nuovo stock di mascherine verrà consegnato alla Federazione degli ordini dei medici "entro questa settimana". Lo assicura il commissario Domenico Arcuri in una lettera indirizzata al presidente Fnomceo, Filippo Anelli, in cui si dice "davvero amareggiato". Arcuri si scusa per l'errore nella consegna di dispositivi non idonei all'uso sanitario e afferma che "da oggi le forniture oggetto di donazioni saranno sottoposte ad un controllo a campione".

