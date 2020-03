Coronavirus, il vaccino trovato a Pomezia verrà sperimentato nel Regno Unito

Prosegue senza sosta in ogni angolo del mondo la ricerca di un vaccino che possa fermare il coronavirus. Come mostrato a "Quarto Grado" nel corso della puntata in onda venerdì 27 marzo, nei laboratori di Pomezia alcuni ricercatori hanno trovato un vaccino che verrà sperimentato nel Regno Unito.

"Dieci giorni fa siamo andati in produzione", dichiara il presidente della società di ricerca farmaceutica Irbm, Piero Di Lorenzo, spiegando come il vaccino sia stato creato prevalentemente dalla combinazione di altri due.

Ma se in Italia siamo ancora in una fase preliminare, in Cina si sta già testando un vaccino su 108 pazienti volontari in un'età compresa tra i 18 e i 60 anni.