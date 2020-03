Il farmaco contro il coronavirus, tra sperimentazioni e fake news in attesa del vaccino

In attesa di un vaccino per Covid-19, gli scienziati di tutto il mondo studiano per le cure contro il coronavirus, in modo più approfondito, quei farmaci già usati in emergenze sanitarie passate, come Ebola e Hiv. E mentre l'Aifa autorizza le Regioni alla sperimentazione dell'antinfluenzale giapponese Avigan , dalla Cina agli Usa, passando per Francia e Turchia si attuano protocolli, mentre in Rete si diffondono fake news .

Il punto in Italia e nel mondo - Si decide in corsa e così anche l'Italia si prepara a sperimentare l'antivirale Avigan (o favipiravir), messo a punto in Giappone nel 1999 e approvato nel 2014 come arma contro le pandemie di influenza. Ad attirare l'attenzione sul farmaco è stata la ricerca condotta in Cina su 80 pazienti con Covid-19, in 35 dei quali il decorso della malattia è stato ridotto.

In Francia, invece, l'Istituto Mediterraneo per le infezioni dell'Università di Marsiglia (Ihu) ha deciso di saltare del tutto la sperimentazione e di somministrare la combinazione di un antimalarico (l'idroclorochina, analogo della clorochina), e un antibiotico, azitromicina, dopo i risultati positivi su soli 20 pazienti. Così il ministro francese della Salute, Olivier Vèran ha annunciato che adotterà un decreto per "inquadrare" l'uso dell'idroclorochina, il farmaco antimalarico che, secondo il professor Didier Raoult dell'ospedale di Marsiglia, sarebbe efficace per contrastare il virus se mischiato con l'azitromicina. L'uso dell'idroclorochina, che può avere pesanti effetti secondari e la cui efficacia contro il Covid-19 non è stata ancora provata al livello scientifico, sarà consentito solo in ospedale, sotto stretta sorveglianza di una equipe medica e su decisione collegiale del corpo sanitario. L'uso è sconsigliato per i cassi non gravi.

Una strada poco ortodossa è anche quella che ha portato Olanda, Grecia, Australia e Germania a sperimentare contro la Covid-19 un vaccino contro la tubercolosi: ancora un farmaco antibatterico utilizzato come antivirale. Il vaccino si chiama Bacillus Calmette-Guèrin (Bcg), dai nomi dei microbiologi francesi Albert Calmette e Camille Guèrin che l'avevano ottenuto, e si basa sul Mycobacterium bovis attenuato, un parente stretto del batterio responsabile della tubercolosi, il Mycobacterium tuberculosis. In molti Paesi viene somministrato ai bambini entro il primo anno di vita e ha dimostrato di prevenire in media il 60% dei casi. La decisione di utilizzarlo contro il coronavirus deriva dagli effetti osservati sul sistema immunitario.

In attesa di trovare farmaci mirati contro il SarsCoV2, punta sui vecchi anche il programma Solidarity lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la sperimentazione di due anti-Hiv (lopinavir e ritonavir), un antimalarico (idrossiclorochina) e un anti-Ebola (remdesivir). Sarà una vasta sperimentazione globale, come spiega il sito della rivista Science, uno sforzo senza precedenti per raccogliere dati scientifici solidi in modo coordinato durante una pandemia. Saranno coinvolti migliaia di pazienti in dozzine di Paesi. Nel frattempo si lavora anche a nuovi test: mentre il tampone è un test diretto, che riconosce la sequenza genetica del virus e individua così il soggetto contagioso, si pensa a un test indiretto, che cerca nel sangue gli anticorpi specifici contro il SarsCoV2.

L'ok di Aifa alla sperimentazione di Avigan - A proposito dell'Avigan, il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) "sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l'impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia". In prima linea il Veneto, dove il governatore Luca Zaia si è detto pronto alla sperimentazione, naturalmente con l'autorizzazione dell'Aifa. In Italia "ci sono molte proposte di sperimentazioni, tutte riportate pubblicamente dall'Aifa", ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro. "La farmacia dell'ospedale San Martino di Genova ha fatto partire un ordine per il farmaco approvato in Giappone anche per la terapia del coronavirus, speriamo di averlo a disposizione, anche la Liguria proverà questo farmaco", annuncia il direttore della clinica di Malattie infettive Matteo Bassetti. "Nel nostro ospedale le cure sperimentali con i farmaci anti artrite e antiebola stanno continuando, - aggiunge - grazie all'intervento di Alisa e della direzione generale del San Martino siamo stati slegati dai vincoli dell'Aifa e Spallanzani. Per cui il protocollo Remdesivir è momentaneamente stoppato dalla casa produttrice (l'antivirale era stato inizialmente messo a punto per combattere l'ebola, ma anche su richiesta della Food and drug administration americana, oggi veniva fornito per 'uso compassionevole', così la domanda è cresciuta esponenzialmente e non ce n'è a sufficienza, ndr), ma quando ripartirà noi siamo pronti a utilizzarlo senza vincoli centrali". La sperimentazione dell'Avigan inizia anche in Lombardia, come assicurato in una diretta Facebook dagli assessori regionali Giulio Gallera (Welfare) e Davide Caparini (Bilancio). "Chiedo alla presidente Santelli che venga avviata la sperimentazione anche in Calabria", è la posizione del consigliere regionale Graziano Di Natale.

Il farmaco anti-artrite reumatoide - Se le risposte sull'Avigan "non arriveranno prima di 3-4 settimane", come afferma il presidente dell'Aifa Nicola Magrini, si confermano, invece, "studi clinici su due farmaci da utilizzare contro il coronavirus già da una settimana. Uno è un antivirale, l'altro è il Tocilizumab", si continua a puntare proprio su quest'ultimo. Attualmente, in Puglia, proprio il farmaco Tocilizumab della società Roche, somministrato sui contagiati più gravi, è in sperimentazione su 11 pazienti e, in base ai protocolli concordati con gli infettivologi, potrebbe essere esteso su altri ammalati. "Iniziamo a vedere i primi risultati positivi da valutare con la necessaria prudenza - commenta dal canto suo il direttore generale dell'Aou di Careggi Rocco Damone, - in merito all'utilizzo compassionevole nei pazienti, affetti da Covid-19, con gravi difficoltà respiratorie, dei vari farmaci in commercio per altre patologie come artrite reumatoide, Hiv, malaria o Ebola".

Individuate 40 molecole potenzialmente utili contro Covid-19 - Il supercomputer Marconi del Cineca, il Consorzio interuniversitario di Bologna è al lavoro a pieno regime da febbraio e ha già analizzato la prima selezione di molecole che potrebbero agire sul Covid-19, in tutto sono 40. Il supercomputer simula il comportamento di alcune delle proteine usate dal coronavirus per riprodursi e la strada che conduce alla cura dei pazienti affetti dal virus si accorcia sempre un po' di più. Infatti i risultati di queste prime simulazioni saranno utilizzate come base per la ricerca delle molecole farmacologiche atte a inibire il virus tramite Exscalate, una piattaforma di Dompè sviluppata da una collaborazione tra Cineca, Dompè Farmaceutici e il Politecnico di Milano. "In passato il lavoro su una di queste molecole avrebbe richiesto quattro mesi, con l'utilizzo del super calcolatore lo stesso lavoro viene fatto in una settimana", ha spiegato il direttore generale di Cineca David Vannozzi. "Il lavoro successivo - precisa - va in mano ai gruppi di ricerca che devono cominciare a fare i test seguendo quella che è la procedura ordinaria: i test in provetta e poi in vivo; le case farmaceutiche lavoreranno invece per mettere a punto la molecola nel formato farmacologico che poi potrebbe arrivare sul mercato".

Cina: uso medicina tradizionale molto efficace - L'osservazione clinica ha mostrato che la medicina tradizionale cinese è efficace nel trattamento di oltre il 90% di tutti i casi confermati di Covid-19, dati diffusi da Yu Yanhong, responsabile del Partito dell'Amministrazione Nazionale della Medicina Tradizionale Cinese, in una conferenza stampa a Wuhan, capoluogo della provincia maggiormente colpita dello Hubei. Tutte le prescrizioni di medicina tradizionale cinese hanno efficacemente alleviato i sintomi, rallentato la progressione della malattia, migliorato il tasso di guarigione, ridotto la mortalità e favorito la guarigione dei pazienti. "La Cina è disposta a condividere le sue esperienze e metodi di trattamento efficaci con il mondo", ha concluso Yu. Intanto, proprio dalla Cina la Turchia ha importato un nuovo medicinale che sta mostrando un "impatto positivo" sui pazienti contagiati dal coronavirus e viene impiegato anche per quelli in cura in terapia intensiva.

Lo Stato New York inizia test con trasfusioni sangue - Annunciato dal governatore Andrew Cuomo l'inizio di test per il trattamento del Coronavirus con trasfusioni di sangue ricco di anticorpi sviluppati da pazienti già guariti. Il trattamento, noto come plasma convalescente, potrebbe fornire una sorta di "immunita' passiva" in attesa che il sistema immunitario del paziente possa generare i propri anticorpi. La Food and Drug Administration ha approvato l'uso sperimentale del farmaco da parte dello Stato sulla base del principio della cura compassionevole.

Un uomo dell'Arizona, intanto, è morto e sua moglie è in condizioni critiche dopo che la coppia ha ingerito fosfato di clorochina, un additivo usato per pulire gli acquari e presente (con un diversa formulazione) anche in un farmaco anti-malaria che il presidente americano Donald Trump aveva indicato di recente per il trattamento del Covid-19. I coniugi, entrambi sulla sessantina, si sono sentiti male circa 30 minuti dopo avere ingerito la sostanza. Il sistema sanitario dello Stato ha raccomandato alla popolazione di non ricorrere a soluzioni fai-da-te. In una conferenza stampa Trump aveva detto che la Food and Drug Administration (Fda) aveva approvato l'uso di un farmaco anti-malaria denominato clorochina per combattere il coronavirus, ma successivamente la Fda aveva chiarito che il farmaco deve ancora essere sottoposto a test prima.