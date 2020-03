Coronavirus, il presidente dell'Abi Antonio Patuelli: "Le banche resteranno aperte, ma chi può usi i servizi online"

L'Abi invita chi desiderasse andare comunque, in particolare gli anziani che avessero meno confidenza con le tecnologie, a "telefonare in banca per farsi consigliare su come risolvere il problema, ma senza uscire di casa. Ci sono tante possibilità che vanno ricercate e che sono realizzabili facilmente per telefono con le filiali bancarie senza uscire di casa".