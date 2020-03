Coronavirus, la Bce non taglia i tassi e amplia il Qe, Borse a picco | Lagarde: "Ora misure di bilancio ambiziose"

La Bce, per favorire l'economia durante l' emergenza coronavirus , ha deciso di ampliare il programma di quantitative easing, con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno. Restano fermi i tassi d'interesse: quello sui depositi a -0,50%, il principale a zero e sui prestiti marginali a 0,25%. La Bce, inoltre, applicherà "condizioni molto più favorevoli" ai maxi-prestiti alle banche Tltro-3, per aiutare le pmi.

Mercati europei a picco - Immediata la reazione negativa dei mercati dopo la comunicazione delle misure prese dall'Eurotower contro gli effetti dell'economia: Da Parigi a Francoforte, da Londra a Milano, tutte le piazze finanziarie registrano pesanti perdite. Segui live l'andamento di Milano e degli altri listini. A Milano sempre alto lo spread Btp/Bund (seguilo live), che viaggia oltre il 200 punti base.

Lagarde: grave shock per l'economia, misure di bilancio ambiziose - La presidente della Bce Christine Lagarde ha spiegato che l'emergenza sanitaria del coronavirus rappresenta un "grave shock" all'economia, che i dati in arrivo sono in "considerevole peggioramento" e chiarisce: "I governi e tutte le istituzioni politiche sono concordi nel portare avanti misure pubbliche per contenere la diffusione del virus e mitigare i suo impatto economico. In particolare, è necessaria una politica fiscale ambiziosa e coordinata per supportare le imprese e i lavoratori a rischio".

"Le nostre misure aiuteranno anche l'Italia" - La numero uno dell'Eurotower ha affermato che tutte le misure varate dall'Eurotower "aiuteranno ovviamente anche l'Italia, le sue banche le sue imprese e le sue famiglie".

"Pronti a usare tutta la flessibilità del Qe" - Notando che c'è un'enfasi sugli acquisti di titoli societari, la Lagarde ha poi precisato che userà "tutta la flessibilità prevista dalla cornice del programma di acquisti di titoli". E ha poi aggiunto: "Quando il mio predecessore e amico Mario Draghi ha lasciato la Bce, ho detto in un'intervista che speravo di non dover mai fare un 'whatever it takes' e non è nei miei piani passare alla storia per un 'whatever it takes numero due, C'è un forte stimolo a usare tutti gli strumenti disponibili e a considerare un aggiustamento per fronteggiare i rischi che dovessero rappresentare una minaccia per l'Eurozona". Rispondendo poi a una domanda sullo spread in forte ascesa in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, ha affermato: "Non siamo qui per ridurre i differenziali, non è questa la funzione della Bce".

La mossa dell'Eurotower - La decisione della Bce per affrontare la stretta al credito legata all'emergenza passa dai nuovi prestiti di liquidità Ltro per "fornire liquidità in termini favorevoli facendo da ponte fino al lancio del nuovo Tltro-3 a giugno". In merito al Tltro-3, il programma che fornisce liquidità alle banche in proporzione ai prestiti che queste concedono, i termini vengono decisamente facilitati: il tasso di interesse sarà di 25 punti base inferiore al tasso medio sulle aste principali di rifinanziamento dell'Eurosistema. "Per le controparti che mantengono i loro livelli di erogazione del credito, scrive la Bce, il tasso applicato sarà ancora più basso e, nel periodo fino a giugno 2021, può arrivare fino a 25 punti base al di sotto del tasso medio sui depositi" pari attualmento a -0,50%. Infine, le banche potranno attingere al Tltro-3 molto di più. "fino al 50% del loro stock di prestiti" al 28 febbraio 2019.

Monito alle banche: no aumento dividendi - La vigilanza Bce ammonisce le banche che beneficeranno delle misure di supporto e flessibilità al capitale a "utilizzarlo per sostenere l'economia e non per aumentare la distribuzione dei dividendi o i bonus" ai manager. E' quanto si legge nel comunicato secondo cui l'Eurotwer sta discutendo con le banche "misure individuali" come riprogrammare le ispezioni in loco ed estendere i termini per l'attuazione di misure emerse dalle ispezioni stesse o controlli.