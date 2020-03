Coronavirus, Conte: chiusi negozi tranne alimentari e farmacie

"Distanti oggi per abbracciarci domani e correre" "Se saremo tutti a rispettare le regole, usciremo piu' in fretta dall'emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di 60 milioni di italiani che ogni giorno compiono sacrifici. Ciascuno si sta giovando dei propri e degli altrui sacrifici. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con piu' calore e correre più veloci domani".

"Regola madre resta evitare spostamenti" "La regola madre rimane la stessa: limitare gli spostamenti alle attività lavorative o per motivi di salute o per motivi di necessita' come fare la spesa. E' importante essere consapevoli che abbiamo da poco iniziato a cambiare le nostre abitudini, l'effetto di questo grande sforzo

lo vedremo tra un paio di settimane", ricorda il premier.

"Nominerò commissario Domenico Arcuri" "Nominerò un commissario responsabile per le strutture sanitarie, avrà ampi poteri di deroga, per rafforzare la produzione di attrezzature e sopperire alle

carenze, sarà il dottor Domenico Arcuri ad di Invitalia e si coordinerà con Borrelli", annuncia il presidente del Consiglio.



"Chiusi reparti aziendali non indispensabili" "Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili", annuncia Conte.

"Saranno garantite attività agro-alimentari" "Saranno garantite, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese

le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività".

"Idraulici, benzina, meccanici, artigiani aperti" Idraulici, meccanici, pompe di benzina resteranno aperti. E' quanto prevede il Dpcm sulle nuove restrizioni. Anche gli artigiani resteranno aperti. Sono tutti infatti considerati servizi essenziali. Aperte anche edicole, tabaccai e stampatori.

Fontana: ha prevalso il buon senso "Ha prevalso il buon senso. Il coronavirus si può contrastare solo con misure rigorose. Sono certo che non solo i lombardi, ma tutti gli italiani, valuteranno positivamente questo provvedimento. Con la consapevolezza che i sacrifici di oggi sono necessari per ripartire più forti domani", dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le misure illustrate dal premier Conte.



Salvini: da italiano sono soddisfatto "Da italiano, da leader dell'opposizione, da padre, sono soddisfatto perché (finalmente) il governo ha ascoltato il grido di aiuto di medici, infermieri, lavoratori, imprenditori, sindaci e governatori, in prima linea da settimane. Per l'Italia e gli Italiani noi ci siamo. Sempre", così il leader della Lega, Matteo Salvini.