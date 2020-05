Coronavirus, il numero dei malati scende sotto quota 100mila | Viminale: 424mila persone sono state sanzionate

Sono salite a 29.079 le vittime per coronavirus in Italia , con un incremento di 195 in un giorno . Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile, che ha parlato anche di 82.879 guariti, con un incremento di 1.225 in un giorno . Scende sotto quota 100mila il numero dei malati : sono calati a 99.980, con un decremento di 199 persone. Mentre si allenta ancora il carico negli ospedali , con 419 ricoveri ordinari in meno e 22 nelle terapie intensive. Nel giorno della Fase 2 4,4 milioni di italiani sono tornati al lavoro.

Per velocizzare il controllo dei passeggeri in transito nella stazione Cadorna a Milano sono stati installati tre termoscanner che al passaggio dei pendolari ne rilevano la temperatura e segnalano immediatamente chi supera i 37,5 gradi.

Conte: "Cooperare unico modo per battere il virus"Oggi il premier Giuseppe Conte è intervenuto alla maratona per la raccolta fondi World against Covid-19 affermando che "di fronte a una minaccia globale senza precedenti la comunità internazionale ha un'unica, effettiva, opzione per sconfiggere il virus: la cooperazione". Il capo del governo ha inoltre fatto sapere che integrerà il team per la ripartenza con la presenza di più donne. "Ho molto apprezzato le parole del gruppo di senatrici che oggi dalle pagine di un quotidiano hanno rivendicato un maggior protagonismo delle donne nelle commissioni tecniche nate per supportare il governo nella difficile gestione della crisi da Covid-19. Oggi stesso chiamerò Vittorio Colao per comunicargli l'intenzione di integrare il comitato di esperti che dirige attraverso il coinvolgimento di donne le cui professionalità - sono certo - saranno di decisivo aiuto al Paese", ha affermato Conte.

L'Oms ringrazia il premier Conte Nel corso della giornata l'Oms ha ringraziato l'operato del presidente del Consiglio. "Grazie mille Giuseppe Conte per avere partecipato alla maratona World against Covid-19 e per aver promesso 71,5 milioni di euro alla risposta globale al Covid-19. L'Oms apprezza la sua leadership e la sua cooperazione per porre fine alla pandemia", ha scritto via Twitter il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus ha pubblicato una serie di tweet ringraziando uno per uno i leader che hanno partecipato all'iniziativa.

Sono stati 424mila i sanzionati in italia nella Fase 1 Secondo i dati del Viminale sono 12,3 milioni le persone controllate in tutta Italia e 424mila quelle sanzionate (il 3,4% del totale): è il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine durante la cosiddetta Fase 1, di lockdown stretto, che è iniziata l'11 marzo e si è conclusa il 2 maggio. Monitorati nel periodo anche 4,8 milioni di esercizi commerciali: 8.260 titolari sono stati denunciati, disposti 1.421 provvedimenti di chiusura.

Ricciardi: "L'app è solo uno strumento, discutere non serve" "L'app da sola non è risolutiva, è solo uno strumento d'allarme a supporto del sistema sanitario. Quello che sta succedendo nei Paesi democratici è una grande discussione che però fa perdere tempo e fa vincere il virus". A dirlo è Walter Ricciardi, rappresentante italiano del Consiglio dell'Organizzazione mondiale della sanità.