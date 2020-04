Coronavirus, il governo pensa alla riapertura di asili nido e materne: ecco il piano

Gruppi da tre o sei bambini, niente giocattoli da casa, orari scaglionati e attività all'aperto. Sono i punti principali del piano messo a punto dal ministero dell'Istruzione e quello della Famiglia per la riapertura degli asili nido e delle materne a partire da giugno e per tutto il mese di luglio. L'ultima parola spetterà però al comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, che valuterà se ci sono le condizioni di sicurezza.