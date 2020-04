Coronavirus, Azzolina: maturità sarà in presenza, a breve ordinanza 

"Gli esami di maturità si faranno in presenza. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni scorsi. A breve ci sarà l'ordinanza". Lo ha spiegato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, annunciando inoltre di essere al lavoro per mettere a disposizione per luglio e agosto "locali, cortili e palestre delle scuole per realizzare i centri estivi" per i più piccoli.