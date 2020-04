Coronavirus, il dramma di Fiordaliso: "Mia mamma mi ha detto: sto morendo"

Fiordaliso racconta il suo dramma personale con il coronavirus: la cantante aveva annunciato con un post sui social la morte della madre. "Mia mamma mi ha detto: sto morendo - ha confessato in lacrime a "Live - Non è la d'Urso" - non le ho potuto dirle neanche addio, il mostro fuori la porta di casa ci ha stravolto la vita".

La cantante ha rivelato di aver sottovalutato il virus nella sua fase iniziale: "Scherzando le dicevo non ti sarai presa mica il coronava - ha ammesso in collegamento con Barbara d'Urso - ci siamo resi conto di quello che è accaduto soltanto quando l'hanno portata via. E ora la mia mamma non c'è più". Il virus ha colpito tutta la famiglia Fiordaliso, anche la sorella e il padre 91enne sono stati contagiati ma sono guariti.