Coronavirus, Giulio Gallera: "Abbiamo dati quasi da zona gialla"

"Aspettiamo le valutazioni dell'Istituto Superiore della Sanità e il confronto con il governo, ma noi siamo quasi zona gialla". A parlare e l'assessore alla Salute e al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, che a "Mattino Cinque" commenta i dati della regione. "Sono in netto miglioramento. Oggi Rt nelle zone di Milano è addirittura sotto l'1% e così si sta avviando in tutta la regione", continua.

Si tratta di dati positivi in vista delle feste natalizie. "Il nostro obiettivo - continua Gallera - così come quello del governo, è permettere a negozi e ristoranti di riaprire, far ripartire l'economia". "Tutto questo va gestito con prudenza - considera l'assessore che aggiunge - a partire dai singoli cittadini fino ai proprietari dei negozi e i gestori dei ristoranti. Se gestiamo tutto con giudizio - conclude Gallera - potremmo anche salvaguardare l'economia".