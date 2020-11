Covid, Gallera: "Migliora la situazione in Lombardia, Rt a Milano sotto l'1%"

Secondo l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, la situazione per quanto riguarda la diffusione del coronavirus "è in miglioramento", tanto che l'Rt "è passato dai 2, 3, quindi molto alto, quando siamo stati dichiarati Zona rossa, a essere praticamente dimezzato". Per Gallera, "a Milano siamo sotto l'1%, siamo a circa a 0,86".