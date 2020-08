Coronavirus, Galli: contagi non solo per rientri, servono più tamponi

"Non siamo messi male come in Francia e Spagna ma così non va bene. Dobbiamo continuare la sorveglianza attiva, è fondamentale per tenerci fuori dai guai. Bisogna aumentare il numero dei tamponi sui casi sospetti". Così Così Massimo Galli, professore di malattie infettive, sottolineando inoltre come i viaggi si stiano "dimostrando forieri di problemi", ma "teniamo l'attenzione anche su quello che succede da noi. Il virus circola ancora".