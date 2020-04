Coronavirus, Fontana: "Per la fase 2 bisogna cercare di limare un sacco le regole"

Arriva il numero verde per il supporto psicologico a chi ha problemi di ansia e stress legati al coronavirus. Ha lanciato l'iniziativa il ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile e con il supporto di Tim. Per chi soffre attacchi d'ansia, di stress, o disagi per il timore del contagio, o ancora per le misure di icolamento, per la solitudine, i lutti, sarà possibile chiamare il numero 800-833-833 oppure dall'estero il numero 02-20228733, con modalità d'accesso anche per i non udenti.