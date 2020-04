Coronavirus, esce di casa per portare il criceto al parco: uomo fermato e multato dai carabinieri nel Modenese

Sorpreso a passeggio con un criceto chiuso in una gabbietta, si è giustificato dicendo di averlo portato a prendere una boccata d'aria. È successo venerdì pomeriggio in un parco di Carpi (Modena), dove un uomo è stato fermato dai carabinieri. "Ha bisogno di distrarsi, è diventato irascibile a stare in casa", avrebbe tentato di giustificarsi l'uomo. La scusa però non è servita a evitargli la multa per aver violato le disposizioni per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus e per essere entrato in un parco.