Coronavirus, in quarantena a Detroit apre in giardino un "ristorante" per scoiattoli

Nella quarantena che scorre lenta anche a Detroit, negli Usa, James Vreeland ha trovato come impiegare il suo tempo stando a casa. Così ha aperto un ristorante in miniatura in giardino, per scoiattoli e uccelli. Un vero e proprio fast food all'aria aperta con tavole e panche in stile pic-nic. E dalle foto e dai video che pubblica sulla sua pagina Instagram, i "clienti" hanno apprezzato l'iniziativa.